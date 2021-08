So trauert die Fussballwelt - «Gerd Müller war der grösste Stürmer, den es je gegeben hat»

Der legendäre Fussballstar Gerd Müller ist tot. Er starb am frühen Sonntagmorgen im Alter von 75 Jahren, wie sein Verein Bayern München mitteilte. Müller hatte mit dem deutschen Rekordmeister und der deutschen Nationalmannschaft Geschichte geschrieben: Er erzielte in 607 Pflichtspielen 566 Treffer für den FC Bayern und stellte die bis heute unerreichte Rekordmarke von 365 Toren in der Bundesliga auf. Müller trug den Spitznamen «Bomber der Nation».

In den sozialen Medien passte der FC Bayern sein Logo an – die Farbe wurde entfernt. Bayern Präsident Herbert Hainer sagte: «Gerd Müller war der grösste Stürmer, den es je gegeben hat – und ein feiner Mensch, eine Persönlichkeit des Weltfussballs. Sein Name und die Erinnerung an ihn wird auf ewig weiterleben.» Vorstands-Boss Oliver Kahn ergänzte: «Er ist eine der grössten Legenden in der Geschichte des FC Bayern, seine Leistungen sind bis heute unerreicht und werden auf ewig Teil der grossen Geschichte des FC Bayern und des gesamten deutschen Fussballs sein.»