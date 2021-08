Afghanistan - Gerettete Schweizer bekommen vom Bund eine Rechnung

Evakuierte verlassen ein Flugzeug der Royal Air Force in den Vereinigten Arabischen Emiraten, 19. August 2021.

Gemäss Auslandschweizer-Gesetz und Gebührenverordnung des EDA werden sie sich deshalb an den Evakuierungskosten beteiligen müssen.

Das schweizerische Aussendepartement (EDA) weiss derzeit von 30 Schweizerinnen und Schweizern, die sich noch in Afghanistan befinden. Es versucht, diese Personen zu evakuieren.

Der Bundesrat hat wenig Verständnis für Schweizerinnen und Schweizer, die jetzt in Afghanistan sind. «Das EDA rät seit Längerem von Reisen nach Afghanistan ab», heisst es in einer Medienmitteilung des Bundesrats von dieser Woche.

Das bezog sich auf die Schweizer Staatsangehörigen, die sich in Afghanistan befinden, aber nicht in offizieller Mission dorthin gereist sind, sondern aus privaten oder beruflichen Gründen oder als Mitarbeitende von internationalen Organisationen, wie das EDA auf Anfrage von 20 Minuten sagt. Der Bund hat Kenntnis von 30 Personen aus der Schweiz, die aus Afghanistan ausreisen wollen. Ein Teil davon wurde inzwischen evakuiert.

Bund warnt seit 1998 vor Afghanistan-Reisen

Sicher ist jetzt schon: Einmal in die Schweiz zurückgekehrt, werden diese Personen vom Bund eine Rechnung bekommen. Denn für Dienstleistungen im Ausland erhebt das Aussendepartement Gebühren, und diese richten sich unter anderem nach dem Verschulden der betreffenden Personen.

In diesem Fall ist das Verschulden klar: Der Bund rät seit jeher von Reisen nach Afghanistan ab – genauer: seit es die Reisehinweise des Aussendepartements überhaupt gibt, also seit 1998. Sprich: In den letzten 23 Jahren war Afghanistan gemäss den offiziellen Reisehinweisen zu keiner Zeit ein sicheres Land.