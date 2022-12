Für ein Weihnachtsessen?: Gerettetes Geissböckli verschwunden – «Yang wurde vermutlich gestohlen»

In Neuheim ZG wird seit zwei Wochen das Geissböckli «Yang» vermisst. Das damals vier Monate alte Tier wurde zusammen mit seinen beiden Geschwistern von einem Bauern freigekauft – und so vor der Schlachtbank gerettet.

«Es ist grauenhaft, nicht zu wissen, wo Yang steckt. Die Ungewissheit macht mich fertig», erzählt Tamara Lucatelli auf Anfrage. Sie hat das hübsche Böcklein zusammen mit seinem Bruder «Yin» und seiner Schwester «Lotti» von einem Bauer freigekauft, als diese noch «Gitzi» waren – sonst wären sie beim Metzger gelandet. Sie habe einfach nicht anders gekonnt, obwohl sie selbst gar keinen Bauernhof führt. Lucatelli hat die im Februar geborenen Tiere mit der Flasche grossgezogen und liess die drei Geschwister auf einer Weide in der Zuger Gemeinde Neuheim sömmern. Die grosse Weide wird von Ivo Zürcher betrieben, der ein Tierheim in Sihlbrugg führt. Seine eigenen Ziegen hält er ebenfalls dort. Die Tiere werden täglich durch eine Anwohnerin betreut.

Doch vor rund zwei Wochen, als die Geissen von der Sömmerungsweide geholt werden sollten, war Yang spurlos verschwunden . «Ein paar Tage zuvor wurde seine Schwester Lotti von Ivo Zürcher ins Tierspital gebracht, da sie einen schlimmen Wurmbefall erlitt. Dass auch Yang fehlte, fiel daher nicht sofort auf. Die Nachbarin, die sich um die Tiere kümmert, ist davon ausgegangen, dass Ivo gleich beide Geschwister mitgenommen hatte», so Lucatelli. Umgehend informierte sie die Kantonspolizei. Ivo Zürcher befragte währenddessen die Nachbarschaft, suchte die Umgebung ab und hakte beim zuständigen Wildhüter nach. Ohne Erfolg. Daraufhin veröffentlichte die Halterin einen Facebook-Post, in der Hoffnung, das verschwundene Geissböckli mit der seltenen Rasse so wiederzufinden, berichtet « Zentralplus ».

Entlaufene Nutztiere tauchen meistens wieder auf

Der zuständige Zuger Wildhüter, Adrian Zehnder, bestätigt, dass er von Ivo Zürcher über das Verschwinden informiert wurde. Es ist das zweite Mal innerhalb von zwei Monaten, dass er von einem vermissten Tier erfährt. «Regelmässig entlaufen Hunde oder junge Nutztiere geraten unter dem Zaun hindurch, tauchen jedoch in der Regel nach einigen Stunden wieder auf», so Zehnder. Für Yangs Verschwinden gebe es aber auch andere Erklärungen: Die Ziege könnte auf natürliche Weise gestorben und der Kadaver in den Folgenächten von Füchsen gefressen worden sein. Diebstahl sowie unbemerktes Verschwinden seien ebenso möglich. Oder war hier etwa gar ein Wolf am Werk? «Da aktuell im Kanton Zug keine Meldungen von herumstreichenden Wölfen bekannt sind, gehe ich nicht davon aus», so der Wildhüter.