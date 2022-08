Mitte-Präsident: Gerhard Pfister warnt vor einem Wohlstandsverlust

1 / 4 Die Schweiz müsse im Zweifelsfall die Verteidigung der Demokratie über ihre Wirtschaftsinteressen stellen, fordert Gerhard Pfister. Tamedia AG Dadurch drohe der Schweiz jedoch ein Wohlstandsverlust. Tamedia AG Die SVP-Schwergewichte Christoph Blocher oder Roger Köppel würden die Neutralität «als Stillsitzen, als ein Wegducken» definieren. Tamedia AG

Darum gehts Mitte-Präsident Gerhard Pfister fordert, dass die Schweiz ihre fundamentalen Werte wie Freiheit und Souveränität verteidigt.

Für das Einstehen dieser Werte müsse die Schweiz jedoch mit einem Wohlstandsverlust rechnen.

Er kritisiert die SVP-Schwergewichte Blocher und Köppel, die die Schweizer Neutralität als «Stillsitzen und Wegducken» definieren würden.

«Unsere pragmatische, teils opportunistische Aussenpolitik funktioniert nicht mehr», sagt der Zuger Nationalrat und Mitte-Präsident Gerhard Pfister im Interview mit den Tamedia-Zeitungen (Bezahlartikel). Die Schweiz müsse Stellung beziehen zu unangenehmen Fragen. Jedoch würden sich die Schweizerinnen und Schweizer damit «extrem schwer» tun. «Die aktuelle geopolitische Entwicklung läuft auf einen Kampf zwischen den demokratischen und den autokratischen Staaten hinaus», so der 59-Jährige.



Die Welt erlebe zurzeit eine Rückkehr des Kalten Krieges. Schon damals habe sich die Schweiz klar als westliche, marktwirtschaftliche Demokratie positioniert. «Heute stehen wir immer noch an der Seite der westlichen Demokratien. Das wird wieder einen Preis haben», so Pfister weiter.



Als Beispiel nennt er den Taiwan-Konflikt. Es funktioniere nicht mehr, sich in solchen Fragen diffus zu halten. «Wenn der chinesische Botschafter uns Politikern vorschreibt, wir sollten nicht mehr nach Taiwan reisen, ist für uns nur noch eine Frage entscheidend: Gehorchen wir – oder nicht? Wir sollten den Mut haben, nicht zu gehorchen. Weil es hierbei um unsere fundamentalen Werte wie Freiheit und Souveränität geht.»

Das ist eine Autokratie Der Begriff Autokratie kommt aus dem Altgriechischen und bedeutet «Selbstherrschaft». Damit wird in der Politikwissenschaft eine Staatsform bezeichnet, in der eine Einzelperson oder eine Personengruppe unbeschränkt politische Macht ausüben kann. Als Autokratien gelten unter anderem Russland und China.

Verliert ein Land Wohlstand, trifft es die Ärmeren

Das werde jedoch seinen Preis haben. Die Schweiz müsse sich auf einen Wohlstandsverlust einstellen, da bereits jetzt das hiesige Einstehen für demokratische Werte auf Widerstand bei den autokratischen Regimen, wie zum Beispiel China, stosse: «Wir müssen entscheiden, was uns wichtiger ist: der Einsatz für die Demokratie oder die wirtschaftlichen Interessen der Unternehmen in diesen Regionen. Sanktionen und Gegenreaktionen, der Abbruch von Handelsbeziehungen – all das wird uns Wohlstand kosten», warnt der Mitte-Präsident im Tamedia-Interview weiter.

Für seine dezidierte Position im Ukraine-Krieg erhalte er auch kritische Reaktionen aus der Bevölkerung. Und auch aus den Reihen der SVP werden Forderungen laut, die Schweiz solle sich «nicht in fremde Händel einmischen». Pfister spüre dabei vor allem, dass viele Menschen Angst hätten, dass die Schweiz sich nicht mehr wie bisher der bedrohlichen internationalen Entwicklung entziehen könne. «Ich sehe das anders: Leider können wir das tatsächlich nicht.» Die SVP-Schwergewichte Christoph Blocher oder Roger Köppel würden die Neutralität «als Stillsitzen, als ein Wegducken» definieren. «Doch das geht heute nicht mehr, weil uns der Krieg gegen die Ukraine und die globalen Entwicklungen dazu zwingen, Farbe zu bekennen: Auf welcher Seite steht die Schweiz?»



In der Bundesverfassung sei die Neutralität sehr allgemein definiert. Das ermögliche es dem Bundesrat, in unterschiedlichen Situationen im Landesinteresse zu handeln. Pfister zitiert die ehemalige deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel, die im Afghanistankrieg gesagt hat, Deutschland werde auch am Hindukusch verteidigt. «Heute wird die Schweiz auch in Kiew verteidigt», so der Mitte-Präsident.