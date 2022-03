Ex-Bundeskanzler : Gerhard Schröder macht beide Seiten verantwortlich für Ukraine-Krieg

Der 77-Jährige hat sich an einer Konferenz in der Türkei erstmals öffentlich zum Krieg geäussert. Russland habe seinen Nachbarn zwar angegriffen, doch davor sei es auf beiden Seiten – also auch beim Westen – zu Fehlern gekommen. Die Kritik an ihm dürfte anhalten.