Gerhard Schröder trifft gut gelaunt zu SPD-Ehrung ein

Lächelnd und sichtlich gut gelaunt ist der deutsche Altkanzler Gerhard Schröder am Freitag zu seiner geplanten Ehrung für 60 Jahre SPD-Mitgliedschaft erschienen. Zusammen mit seiner Frau So-yeon Schröder-Kim traf er nur zehn Minuten vor Beginn der für elf Uhr angesetzten Veranstaltung an der örtlichen Parteizentrale in Hannover ein, schlenderte dann entspannt zum Hintereingang.

Ehrung unter Ausschluss der Öffentlichkeit

Rund 40 Gäste wurden bei der nicht-öffentlichen Ehrung in Hannover erwartet, darunter auch Otto Schily, der unter Schröder Bundesinnenminister war. Ob der Altkanzler für sein Parteijubiläum geehrt werden sollte, war innerhalb der SPD umstritten. Sein Ortsverein Hannover Oststadt-Zoo erwog, auf die Ehrung zu verzichten. Daraufhin bot Hannovers früherer Oberbürgermeister Herbert Schmalstieg an, die Ehrung zu übernehmen.



Der Ex-Kanzler steht seit Jahren wegen seiner Verbindungen zu Russland und seines engen Drahts zu Präsident Wladimir Putin in der Kritik. Ihm wird vorgeworfen, sich nicht ausreichend von Russlands Angriff auf die Ukraine distanziert zu haben. Am 29. September 2017 wurde Schröder auf Vorschlag der russischen Regierung, die die Aktienmehrheit am Energiekonzern Rosneft hält, zum Chef des Aufsichtsrats gewählt. Verschiedene Medien bezeichnen ihn als «Putins Mann in Deutschland». Die «Bild»-Zeitung nennt Schröder gar «Gas-Gerd».