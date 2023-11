Geri Müller sagt Sorry: Unia-Securitys schützen Palästina-Demo

Seit dem Terror-Angriff der radikal-islamischen Hamas auf Israel ist der Nahost-Konflikt auch auf Schweizer Strassen omnipräsent. Am vergangenen Samstag demonstrierten auf dem Bundesplatz in Bern rund 2000 Personen für ein «freies Palästina» . Die bewilligte und laute Kundgebung verlief gemäss Kantonspolizei weitgehend friedlich.

Immer wieder waren aber auch problematische Sprechchöre wie «From the River to the Sea, Palestine will be free» zu hören. Dieser Satz wird von verschiedenen Fachleuten als antisemitisch taxiert, weil er so interpretiert werden kann, dass Israel das Existenzrecht abgesprochen wird. Gemäss «Bund» intervenierte die Polizei wegen dieses Lieds auch bei den Organisatoren.