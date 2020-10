Sieg für Led Zeppelin : Gericht entscheidet endgültig – «Stairway to Heaven» ist kein Plagiat

Das Oberste Gericht der USA setzt einem jahrelangen Streit ein Ende. Das melancholische Gitarrenintro von Led Zeppelins «Stairway to Heaven» ist kein Plagiat.

Led Zeppelin müssen sich nicht mehr wegen «Stairway to Heaven» vor Gericht verantworten.

Im Streit um mögliche Urheberrechtsverletzungen im Rock-Klassiker «Stairway to Heaven» hat Led Zeppelin nun endgültig gewonnen. Das Oberste Gericht der USA nahm eine Plagiatsklage gegen die britische Rockband nicht an und beendete damit am Montag (Ortszeit) einen jahrelangen Streit.