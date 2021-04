Karlsruhe : Gericht erklärt Klimaschutzgesetz teilweise für verfassungswidrig

Am Donnerstag entschied das Bundesverfassungsgericht Deutschlands teilweise zugunsten junger Menschen. Sie würden durch das neue Gesetz in ihren Freiheitsrechten verletzt.

Das deutsche Klimaschutzgesetz ist teilweise verfassungswidrig. Der Gesetzgeber müsse bis Ende kommenden Jahres die Minderung der Treibhausgas-Emissionen für die Zeit nach 2030 genauer regeln, erklärte das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe am Donnerstag und gab damit den Verfassungsbeschwerden mehrerer junger Menschen teilweise statt. Sie würden durch einige Bestimmungen des Klimaschutzgesetzes in ihren Freiheitsrechten verletzt. (Az. 1 BvR 2565/18 u.a.)