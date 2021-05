Karl-Erivan Haub : Gericht erklärt verschollenen Tengelmann-Chef für tot

Karl-Erivan Haub verschwand vor drei Jahren in der Nähe von Zermatt. Nun hat das Kölner Amtsgericht den Milliardär offiziell für tot erklärt.

Gut drei Jahre nach seinem Verschwinden in den Schweizer Alpen hat das Kölner Amtsgericht den Milliardär Karl-Erivan Haub für tot erklärt. «Die zur Begründung der Todeserklärung erforderlichen Tatsachen sind auf Grund der vorgenommenen Ermittlungen und der beigebrachten Unterlagen als erwiesen erachtet worden», heisst es in dem am Freitag veröffentlichten Beschluss des Gerichts. Der Beschluss ist noch nicht rechtskräftig.