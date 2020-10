Das Obergericht befand in einem Grundsatzentscheid, die Klage einer mündigen Person gegen die Eltern auf Unterhaltszahlung sei im ordentlichen Verfahren durchzuführen. Juristen sind sich in dieser Frage nicht einig.

Darum gehts Das Thurgauer Obergericht hat einen Grundsatzentscheid zu Klagen von Kindern gegen Eltern zu Unterhaltszahlungen gefällt.

Im Thurgau sollen solche Verfahren in Zukunft immer vor einer Dreierbesetzung durchgeführt werden.

Juristen sind sich nicht einig, ob das nötig ist oder ein Verfahren vor einem Einzelrichter ausreichend ist.

Im Parlament in Bern ist diesbezüglich eine Gesetzesrevision hängig.

Eine 19-jährige Frau klagte im Kanton Thurgau gegen ihre Eltern auf Zahlung von Unterhalt bis zum Abschluss ihrer Erstausbildung. Das zuständige Bezirksgericht entschied über die Klage im vereinfachten Verfahren – also vor einem Einzelrichter. Die Eltern gelangten an das Obergericht und beantragten die Abweisung der Unterhaltsklage. Danach prüfte das Obergericht als Prozessvoraussetzung von Amtes wegen, ob eine solche Verhandlung nicht im ordentlichen Verfahren – also vor einer Dreierbesetzung – durchgeführt werden muss.

«Das Obergericht kam indessen zum Schluss, selbstständige Unterhaltsklagen volljähriger Kinder gegen ihre Eltern seien gemäss der Rechtsprechung des Bundesgerichts im ordentlichen Verfahren zu behandeln; das vereinfachte Verfahren komme nur zur Anwendung, wenn die Streitwertgrenze von 30’000 Franken nicht erreicht sei», heisst es in einer Mitteilung des Thurgauer Obergerichts. Im vorliegenden Fall liege der Streitwert über 30’000 Franken, folglich gehe die Klage zurück an das zuständige Bezirksgericht und dieses müsse in Dreierbesetzung darüber entscheiden.

Unklarheiten im Gesetzestext

Martin Kaufmann, Kantonsrichter in St. Gallen, sagt: «Es ist eine bekannte Streitfrage unter Juristen seit dem Erlass der Schweizerischen Zivilprozessordnung im Jahr 2011.» Der Gesetzestext von Art. 295 sei nicht ganz präzis. Die Frage sei etwa, ob volljährige Kinder auch als Kinder gelten oder nur minderjährige. «Noch komplizierter wird es, wenn ein Kind bei der Einreichung der Klage 17-jährig ist und beim Entscheid 19-jährig.»

Im Kanton St. Gallen werden Unterhaltsklagen von Kindern gegen ihre Eltern immer im vereinfachten Verfahren geführt – also vor einem Einzelrichter. Laut Kaufmann ist so das ganze Verfahren weniger aufwendig. Daran halte der Kanton fest, auch wenn immer mehr Kantone ihre gängige Praxis ändern und solche Verfahren im ordentlichen Verfahren durchführen, wie nun offenbar auch der Kanton Thurgau.