Radovan Vitek: Gericht friert Geld des Crans-Montana-Milliardärs ein

Immobilienunternehmer Vitek hat auch in die Bergbahnen in Crans-Montana VS investiert.

Ehemalige Geschäftspartner des in der Schweiz wohnhaften Milliardärs Radovan Vitek gehen seit 2015 in den USA, in Luxemburg und in Zypern juristisch gegen diesen vor. Nun haben sie erreicht, dass ein zypriotisches Gericht 13 Milliarden Kronen (537 Millionen Franken) von Viteks Vermögen einfriert. Das Geld könnte gemäss der NZZ bis zum Ende der Gerichtsverhandlungen blockiert sein.