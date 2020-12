Hoffnung auf «Rückkehr zu einer sachlichen Aufsichtstätigkeit»

«Wir hoffen, dass mit diesem Entscheid eine mehrjährige unrechtmässige Aufsichtspraxis endet und eine Rückkehr zu einer sachlichen Aufsichtstätigkeit durch die Gemeinde selbst erfolgen kann. Dies war in der Vergangenheit der Fall – und ist anderenorts auch üblich», sagte die Geschäftsführerin Christina Mair zum «Thalwiler Anzeiger». Es sei für Globegarden selbstverständlich, dass in einer Kinderkrippe genügend Personal für die anwesenden Kinder da sein müsse. In Thalwil habe die Sozialkommission die Belegung der Kinderkrippe aber so ausgelegt, dass sie kranke und abwesende Kinder mitgezählt habe.