Überlebender von Stresa (I) : Gericht hat entschieden – Eitan (6) soll nach Italien zurückkehren

Tante und Grosseltern streiten sich weiter um den einzigen Überlebenden des Seilbahn-Unglücks. Nun hat ein israelisches Gericht entschieden, Eitan müsse nach Italien zurückkehren.

Eitan befindet sich derzeit bei seinen Grosseltern in Israel. Der Junge, der bei dem Unfall am Pfingstsonntag beide Eltern, den kleinen Bruder und zwei Urgrosseltern verloren hat, war Mitte September von seinem Grossvater mütterlicherseits heimlich und entgegen einer richterlichen Anordnung nach Israel geflogen worden.

Ermittlungen gegen Grossvater wegen Entführung aufgenommen

Die Tante väterlicherseits – Aya Biran-Nirko – will Eitan dagegen in Italien behalten. Der Junge wurde Medienberichten zufolge in Israel geboren, zog aber kurz nach der Geburt mit seinen Eltern nach Italien. Er hat demnach sowohl einen israelischen als auch einen italienischen Pass. Die Tante sagt, Pavia in der Lombardei sei die Heimat des Jungen, der im September in Italien hätte eingeschult werden sollen.