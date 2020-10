Falscher Freispruch? : Gericht hat Zahlen vermischt und wird zurückgepfiffen

Das Bundesgericht hebt in einem am Dienstag veröffentlichen Urteil den Freispruch einer Lenkerin auf. Die 58-Jährige hatte im Dezember 2004 zwei Personen angefahren. Eine davon bezieht heute eine IV-Rente.

Das Kantonsgericht St. Gallen muss sich nochmals mit einem Unfall in Brunnadern vom Dezember 2014 befassen, bei dem eine junge Frau schwer verletzt wurde.

Das Kantonsgericht St. Gallen hat das Gutachten zu einem Verkehrsunfall in Brunnadern SG im Dezember 2014 willkürlich gewürdigt. Dies hat das Bundesgericht entschieden und den Freispruch für die Autolenkerin aufgehoben. Sie war frontal in eine 18-Jährige gefahren, die heute eine volle IV-Rente bezieht. Auch deren Bruder wurde verletzt.

An jenem Winterabend liefen die Geschwister hinter einem Postauto durch und überquerten dann die Strasse. Eine heute 58-jährige Autolenkerin sah die beiden nicht und kollidierte mit ihnen. Der damals 14-Jährige wurde seitlich angefahren. Er ist vollständig genesen.

Bedingte Geldstrafe

Das Bundesgericht hat in einem am Dienstag veröffentlichten Entscheid den Freispruch aufgehoben und den Fall zur neuen Beurteilung an das Kantonsgericht zurückgewiesen. Es hat damit die Beschwerde des Staatsanwaltschaft gutgeheissen.