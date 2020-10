So hatte die DIGE im Juli die maximal zulässige Anzahl Personen in Gastwirtschaftsbetrieben oder auch Clubs und Bars auf 100 Personen pro Sektor. Zuvor waren pro Sektor 300 Personen zugelassen.

Ein privater Beschwerdeführer hatte im Juli gegen eine Allgemeinverfügung der Dienststelle Gesundheit und Sport (DIGE) des Kantons Luzern eine Verwaltungsgerichtsbeschwerde eingereicht. In der Allgemeinverfügung , die im Juli zur Eindämmung des Coronavirus erlassen worden war, beschränkte die Dienststelle die maximal zulässige Zahl in Gastwirtschaftsbetrieben, Tanzlokalen, Bar und Clubs sowie an Veranstaltungen auf 100 Personen pro Sektor. Zuvor waren pro Sektor jeweils bis zu 300 Personen zugelassen gewesen.

Das Gericht geht davon aus, dass der Regierungsrat einen entsprechen Erlass verabschieden wird, wenn er die getroffenen Massnahmen beibehalten will. «Wir sind nach wie vor der Überzeugung, dass die erlassenen Massnahmen richtig und wichtig sind», sagt Alexander Duss, juristischer Mitarbeiter im Rechtsdienst des Gesundheits- und Sozialdepartementes. Gerade jetzt, während die Corona-Fallzahlen wieder stark ansteigen, sei man «überzeugter denn je», dass dies nötig sei. Den Entscheid des Gerichts wolle man aber dennoch nicht anfechten. «Es ist Entscheid auf der rein formalen Ebene», so Duss. Die Regierung müsse nun lediglich die «getroffenen Massnahmen in ein anderes Gefäss überführen», sagt er. Geschehen könne dies durch eine Verordnung des Regierungsrats. Inhaltlich ändert sich also nichts an der zugelassenen Anzahl Personen in Clubs und Restaurants.