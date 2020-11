Rudy Giuliani, der persönliche Anwalt Trumps, hatte versucht, die Verifizierung der Wahlstimmen in Pennsylvania rückgängig zu machen.

Er wollte das Wahlresultat in Pennsylvania wegen Wahlbetrugs annullieren lassen. Es genüge nicht, das einfach zu behaupten, stellte das Gericht fest.

Donald Trump hat vor einem Berufungsgericht in Pennsylvania eine Niederlage eingefahren.

Donald wollte vor Gericht das Wahlresultat in Pennsylvania für ungültig erklären lassen.

Das Bundesberufungsgericht des Staates Pennsylvania hat eine Klage von Donald Trump wegen Wahlbetrug abgewiesen. Das berichten mehrere US-Medien übereinstimmend. Trump verlangte, die Bestätigung der Wahlergebnisse in Pennsylvania aufzuheben.

Das dreiköpfige Richtergremium hielt fest, dass diese Forderung «unbegründet sei». Die Urteilsbegründung des Richters Stephanos Bibas, hielt fest: «Vorwürfe von Ungerechtigkeit sind ernst zu nehmen. Aber eine Wahl bloss unfair zu nennen, macht sie noch lange nicht unfair. Solche Vorwürfe brauchen spezifische Anschuldigungen und dann Beweise. Nichts davon ist in diesem Fall vorhanden», so Bibas, der von Trump selbst zum Richter ernannt worden war.

Als nächstes entscheidet der Supreme Court

Das Rechtsteam von Trump hatte Berufung eingelegt, nachdem ein Bezirksgericht eine entsprechende Klage Trumps bereits letztes Wochenende zurückgewiesen hatte. Jenna Ellis, eine Rechtsberaterin Trumps, kündigte an, den Fall weiter an den Supreme Court, die letzte richterliche Instanz in den USA, weiterzuziehen.