Keine Therapie nach Gefängnis : Ehefrau in Museum vergewaltigt – Täter erzielt vor Gericht einen Sieg

Ein Mann, der seine Ehefrau über Jahre vergewaltigte, konnte vor dem Solothurner Obergericht einen Teilerfolg erzielen. Die stationäre Massnahme wurde gestrichen.

1 / 4 Ein eingebürgerter Türke hat seine Ehefrau zwischen 2012 und 2017 mehrfach vergewaltigt. (Symbolbild) Getty Images Er schlug und bedrohte die Frau wie auch seine Kinder. (Symbolbild) Getty Images Das Solothurner Obergericht bestätigte zwar sämtliche Schuldsprüche der Vorinstanz. 20min/Simon Glauser

Darum gehts Ein eingebürgerter Türke hat seine Frau zwischen 2012 und 2017 mehrfach vergewaltigt.

Das Amtsgericht hatte ihn zu vier Jahren und zehn Monaten Gefängnis verurteilt und eine stationäre Massnahme angeordnet.

Letztere hat nun das Obergericht gekippt. Dies wegen mangelnder Erfolgsaussichten.

Bei einem Besuch im Naturhistorischen Museum in Bern zog er seine Ehefrau in einen Nebenraum und vergewaltigte sie dort. In der Wohnung in Grenchen musste sie sich in Unterwäsche auf das Bett legen, während er den Kindern sein erigiertes Glied zeigte; danach schickte er die Kleinen aus dem Zimmer und vergewaltigte seine Frau. Wegen mehrfacher Vergewaltigung sowie weiterer Delikte war der eingebürgerte Türke im letzten März zu vier Jahren und zehn Monaten Gefängnis verurteilt worden. Ebenso hatte die Erstinstanz eine stationäre Massnahme für den 64-Jährigen angeordnet.

Weil der Beschuldigte Berufung eingelegt hatte, kam der Fall vor das Obergericht. Dieses bestätigte sämtliche Schuldsprüche, wie die «Solothurner Zeitung» berichtet. Die Frau sei über Jahre «anhaltendem Psychoterror» ausgesetzt gewesen und habe ständig Angst haben müssen, dass er die Kinder wie angedroht in die Türkei bringen würde, hiess es bei der Urteilsbegründung am Freitag. Nur deshalb habe sie all das über sich ergehen lassen.

Gekippt wurde hingegen die stationäre Massnahme. Eine Therapie verspreche gemäss Gutachten keinen Erfolg – genau das wäre aber Voraussetzung für deren Anordnung, so die Begründung des Obergerichts. Daher kommt der sich seit 2019 in Haft befindende Mann spätestens in zweieinhalb Jahren frei. Und das, obschon das Risiko, dass er sich in seiner nächsten Beziehung wieder so verhalten wird, laut dem Gutachter hoch ist. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig und könnte vor Bundesgericht weitergezogen werden.

