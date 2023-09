«Mein Mandant wollte die Wahrheit sagen, machte aber aufgrund von Nervosität widersprüchliche Aussagen», so die Verteidigerin. Man müsse nur einen Blick in den Gerichtssaal werfen. Garawski habe dies nicht absichtlich getan.

«Mein Mandant führte ein bewegtes Leben, es gibt Sachen, die er heute bereut», so die Anwältin. Garawski führe seit mehreren Jahren ein ruhiges und gesetzeskonformes Leben und gehe einer geregelten Arbeit nach. «Er möchte seine Vergangenheit hinter sich lassen und ein ruhiges und geregeltes Leben führen», sagt die Verteidigerin weiter. Zu den Personen aus seiner militärischen Vergangenheit habe er keinen Kontakt mehr. «Zudem zeigt er Reue», so die Anwältin. Er sei ein kleines Rad in einem grossen Gefüge gewesen. «Jetzt rückblickend erkennt er, was seine Taten für die Angehörigen bedeuten», sagt die Verteidigerin.