Aufreibender Fall um Milliardärs-Clan : Gericht muss wegen internationalem Erbstreit zusätzliche Stellen schaffen

Ein Erbschaftsfall am Regionalgericht Oberland ist derart umfangreich, dass zusätzliches Personal eingesetzt werden muss. Das Gericht hat bis anhin 4,5 Millionen Franken in Rechnung gestellt.

Curt Engelhorns Witwe wohnt in einem luxuriösen Chalet in Gstaad BE.

Vermögen in der ganzen Welt

Eine der Töchter klagt nun gegen die Stiefmutter in Gstaad. Was den Erbstreit unter den Multimillionärinnen laut der Zeitung zum verzwickten Verfahren macht: Das Vermögen des Engelhorn-Clans verteilt sich auf Luxusimmobilien auf der ganzen Welt, eine eigene Insel auf den Bermudas sowie mehrere Trusts in der Karibik. Keine leichte Aufgabe für die Richter, sich da einen Überblick zu verschaffen. Ausserdem sind die Engelhorns bekannt für ihren Hang zur Steueroptimierung; in Deutschland gerieten sie deswegen schon ins Visier der Steuerfahnder.