Zug: Gericht schafft Frau nach mehr als 110 Straftaten aus

In acht Fällen hatte sie auch Betäubungsmitteldelikte begangen, mit Marihuana, Haschisch und Kokain. (Symbolbild)

Die Frau hatte 72 Ladendiebstähle begangen, in acht Fällen wurde sie wegen Betäubungsmittelkonsums verurteilt. Hinzu kommen 13 Fälle von Schwarzfahren, berichtet Zentralplus . Laut dem Zuger Obergericht zeigt die Häufigkeit ihrer Straffälligkeit, dass die Serbin «nicht nur keinerlei persönliche Motivation aufweist, um ein gesetzeskonformes Leben zu führen, sondern auch behördenseitig weder mit präventiven noch mit repressiven Massnahmen erreichbar» ist.

Die Frau habe sich weder durch Festnahmen und Untersuchungshaft beeindrucken lassen, so das Portal. Auch Anträge bei früheren Verfahren zu Gefängnisstrafen und Landesverweis hätten die Frau kaltgelassen. Die Vorinstanz sei noch von einem persönlichen Härtefall ausgegangen. Das sieht das Obergericht anders: Der Frau sei es zuzumuten, in Serbien ein neues Leben anzufangen. Denn geboren und aufgewachsen sei sie in der Schweiz, integriert jedoch kaum. Die Frau kriegt eine Freiheitsstrafe von 23 Monaten