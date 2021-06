Rekurs gegen Massnahmen - Gericht setzt Maskenpflicht an Zürcher Primarschulen aus

An den Zürcher Primarschulen gilt ab der vierten Klasse eine Maskentragpflicht.

«Die Maskentragpflicht für Schulkinder an der Primarschule ist bis auf Weiteres ausgesetzt» – so heisst es in einer Mitteilung des Zürcher Verwaltungsgerichts vom Freitag. Grund dafür ist ein Rekurs gegen die Massnahme. Die Bildungsdirektion hatte im Januar eine Maskentragpflicht für Schulkinder ab der vierten Klasse angeordnet. Einem Rekurs dagegen wurde die aufschiebende Wirkung entzogen. Auch der Regierungsrat stützte das.