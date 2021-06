Chaos um die «Force Blue» - Gericht spricht Briatore seine Jacht zu – doch der Staat hat sie schon verkauft

Neue Wende im Jacht-Chaos: Am 10. Juni 2021 ordnete ein italienisches Kassationsgericht an, dass die Beschlagnahmung der « Force Blue» rückgängig gemacht wird . Somit müsste die Jacht wieder an der ursprünglichen Besitzer Flavio Briatore gehen.

Grosser Wirbel um eine der grössten J acht en der Welt : Ein italienisches Kassationsgericht hat am Donnerstag angeordnet, dass die Beschlagnahmung der « Force Blue» rückgängig gemacht wird , wie «Corriere della Sera» berichtet . Der italienische Staat hatte die 63 Meter lange J acht 2010 im Rahmen einer Untersuchung wegen Steuerhinterziehung konfisziert. Jetzt müsste n die Steuerbehörden dem Millionär Flavio Briatore seine Luxusj acht zurückgeben. Nur: Im Januar war die « Force Blue » versteigert worden - an den ehemaligen Formel-1-Promoter Bernie Ecclestone.

Staat entgingen 3,6 Mio. Euro an Steuern

Im Mai 2010 kamen Beamte der Guardia di Finanza auf das Luxusboot während Flavio Briatore mit seiner damaligen Frau Elisabetta Gregoraci, den gemeinsamen Sohn Nathan Falco und eine 20-köpfige Crew an Bord waren. Die « Force Blue » wurde in der ligurischen Hafenstadt La Spezia beschlagnahmt. 2015 verurteilte das Strafgericht Genua den Geschäftsmann zu einem Jahr und elf Monaten Haft auf Bewährung. Briatore ging in Berufung. 2018 wurde das Urteil auf 18 Monate verringert.

Eine Jacht im Wert von 20 Mio. Euro für 7,49 Mio. versteigert

Briatores Anwälte versuchten vergeblich, die Versteigerung zu verhindern. Briatore bot auch an, die Instandhaltungskosten zu übernehmen. Nichts half: Anfang Januar 2021 kam die « Force Blue » ab einem Preis von sieben Millionen Euro unter den Hammer - weit unter de m realen Wert, der auf 20 Millionen Euro geschätzt wird. Am 29. Januar ging d as Schiff schliesslich für 7,49 Millionen an den 91-jährigen Bernie Ecclestone.