Unerlaubte Werbung mit dem Superstar : Gericht spricht Clint Eastwood nach Klage gegen CBD-Händler Millionen zu

Knallhart ist Hollywood-Star Clint Eastwood nicht nur auf der Leinwand, sondern auch mit Leuten, die ihn für Werbung missbrauchen: Ein Gericht hat Eastwood wegen unerlaubter Werbung, die ein litauischer CBD-Verkäufer mit ihm betrieb, sechs Millionen Dollar zugesprochen.

… wie auch in diversen Western wie hier in «Zwei glorreiche Halunken» wurde Clint Eastwood weltberühmt.

Die Vorstellung ist bizarr: der knallharte Ermittler Dirty Harry, in der Filmreihe dargestellt von Clint Eastwood, der für CBD-Gras wirbt. Doch genau das hat eine litauische Firma namens Mediatonas UAB getan – natürlich ohne den Hollywood-Superstar Clint Eastwood (91) um Erlaubnis zu fragen. In gefakten Interviews, die auf diversen Websites als Werbung erschienen, soll Eastwood die heilende Wirkung des Hanfs angepriesen haben. Angeblich habe er seine Filmkarriere beendet, um sich fortan dem Vertrieb von cannabidiolhaltigen Produkten zu widmen: Diese Aufgabe ermögliche es ihm, «etwas Grösseres als Filme» zu schaffen, auch wenn die Entscheidung dafür «sehr, sehr schwierig» gewesen sei.

In die Werbung, die ein Bild Eastwoods aus seinem Auftritt in der «Today»-Show auf NBC enthielt, wurden auch falsche Testimonials anderer Prominenter wie «Back to the Future»-Star Michael J. Fox oder Country-Sänger Garth Brooks integriert.