«Rädchen der Mordmaschinerie»

Gericht spricht Ex-KZ-Wachmann schuldig, in Haft muss er aber nicht

Bruno R. stand während des Zweiten Weltkriegs im Konzentrationslager Stutthof im Einsatz. Jetzt wurde er zu einer Bewährungsstrafe verurteilt.

Die Jugendstrafkammer sprach den 93 Jahre alten Angeklagten am Donnerstag der Beihilfe zum Mord in 5232 Fällen und wegen Beihilfe zu einem versuchten Mord schuldig.

Bruno D. hatte als SS-Mann in einem KZ nahe Danzig Dienst geleistet.

