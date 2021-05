Basel-Landschaft : Gericht spricht Sterbehelferin vom Vorwurf der vorsätzlichen Tötung frei

Das Baselbieter Kantonsgericht hat die Sterbehelferin Erika Preisig (63) in zweiter Instanz erneut von der Anklage der vorsätzlichen Tötung freigesprochen. Eine 2016 verstorbene Frau sei damals durchaus urteilsfähig gewesen, so das Richtergremium.

Erika Preisig am 30. April auf dem Weg zur Gerichtsverhandlung in Liestal.

Sterbehelferin Erika Preisig wurde erneut vom Vorwurf der vorsätzlichen Tötung freigesprochen. Sie hatte 2016 eine schwer kranke 67-Jährige in den Freitod begleitet.

In einem vielbeachteten Prozess mit grossem Polizeiaufgebot kam das Kantonsgericht in Liestal am Donnerstag zum selben Urteil wie die Vorinstanz und sprach die 63-jährige Ärztin und Freitodbegleiterin Erika Preisig vom Vorwurf der vorsätzlichen Tötung frei. Die Anklage hatte auf eine Freiheitsstrafe von fünf Jahren plädiert. Auch das von der Staatsanwältin geforderte vierjährige Tätigkeitsverbot bei Freitodbegleitungen wurde aufgehoben. Allerdings muss die Ärztin wegen mehrfacher Widerhandlung gegen das Heilmittelgesetz und das kantonale Gesundheitsgesetz eine Busse von 10’000 Franken bezahlen, wie die «Basler Zeitung» berichtet.