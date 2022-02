Schockbilder aus Hühnerställen : Gericht verurteilt Tierrechtsaktivist wegen Hausfriedensbruch

Ein Berner Tierrechtler schlich sich in mehrere Hühnermastställe und machte Filmaufnahmen von toten Tieren. Das Gericht hat ihn nun einzig wegen Hausfriedensbruch verurteilt.

1 / 5 Moralische Unterstützung für den Angeklagten: Mehrere Tierrechtsaktivistinnen und -aktivisten begleiteten Tobias Sennhauser zum Prozess. 20M Sennhauser musste sich am Mittwoch wegen Hausfriedensbruch, Sachbeschädigung und Tierquälerei vor dem Regionalgericht in Burgdorf verantworten. 20M Dies, weil er im Herbst 2017 in mehrere Hühnermastbetriebe eingedrungen war und filmte. Tier im Fokus (Screenshot Video)

Darum gehts Im Herbst 2017 drang der Präsident einer Schweizer Tierrechtsorganisation in mehrere Berner Mastbetriebe ein, um mutmassliche Missstände auf Video zu dokumentieren.

Während die betroffenen Tierhalter einer Anklage entgingen, musste sich der Tierrechtler am Mittwoch vor Gericht verantworten.

Von den Vorwürfen der Sachbeschädigung sowie der Widerhandlung gegen das Tierschutzgesetz wurde der Beschuldigte freigesprochen.

Tobias Sennhauser tritt gerne als kompromissloser Ankläger von Missständen in der Massentierhaltung auf. Als Präsident der Tierrechtsorganisation Tier im Fokus (TIF) spielt er den Medien regelmässig verdeckte Aufnahmen mutmasslicher Qualzuchten zu. So auch im September und Oktober 2017, als sich Sennhauser widerrechtlich Zutritt zu drei Pouletfabriken im Kanton Bern verschaffte. Auf dem im Januar 2018 veröffentlichten Video, das schweizweit für Schlagzeilen sorgte, sind Tausende Hühner auf engstem Raum zu sehen, darunter auch tote und sterbende Tiere. Die Stiftung für das Tier im Recht reichte Strafanzeige gegen die betroffenen Tierhalter ein, Anklage wurde aber nicht erhoben.

Stattdessen sass Sennhauser am Mittwoch selber auf der Anklagebank. Die Tierhalter erstatteten nämlich ihrerseits Anzeige – und wurden von der Staatsanwaltschaft erhört: Diese verurteilte den Tierrechtler im März 2021 per Strafbefehl wegen Hausfriedensbruch und Sachbeschädigung. Doch nicht nur das: Der 37-Jährige habe sich selbst der Tierquälerei schuldig gemacht, indem er durch unbefugtes Eindringen die Hühner «gestresst und in Angst versetzt» und ihre «Tierwürde missachtet» habe. Weil Sennhauser den Strafbefehl nicht akzeptierte, kam es zur Verhandlung vor dem Regionalgericht in Burgdorf.

«Ausnahmesituation rechtfertigte meine Taten»

Sennhauser gibt zu, damals in die drei Geflügelmastbetriebe eingedrungen zu sein. «Es war eine Ausnahmesituation, die meine Taten rechtfertigte», sagte er vor Gericht aus. TIF habe davor anonyme Hinweise aus der Bevölkerung erhalten und den kantonalen Veterinärdienst über die mutmasslichen Missstände informiert. «Weil sich danach nichts geändert hat, wollte ich die Situation selber dokumentieren und einer breiten Öffentlichkeit zugänglich machen.» Bei seinen Aktionen habe er alles getan, um das Wohl der Tiere nicht zu gefährden, betonte der Beschuldigte mehrfach. So habe er vor dem Betreten der Masthallen etwa einen Schutzanzug angezogen, seine Schuhe desinfiziert und an die Tür geklopft, um die Tiere nicht zu erschrecken. Der Vorwurf der Tierquälerei sei daher abwegig: «Mit dieser Argumentation wäre es jede amtliche Kontrolle Tierquälerei.»

Auch Sennhausers Verteidigerin kritisierte den Vorwurf in ihrem Plädoyer. «Als wüssten die Tiere, wer befugt und wer unbefugt die Halle betritt.» Auch vom Vorwurf der Sachbeschädigung sei ihr Klient freizusprechen; für seine Täterschaft gebe es diesbezüglich weder Beweise noch Indizien.

Beweise zur Sachbeschädigung fehlen

Einzelrichterin Sanchez räumte zwar ein, dass Sennhausers Eindringen in die Masthallen die Hühner stresste und in Angst versetzte. Für eine Verletzung des Tierschutzgesetzes müssten derlei Ängste aber von einer gewissen Intensität sein, was in den vorliegenden Fällen nicht zutreffe. Daher sei der Beschuldigte vom Vorwurf der Widerhandlung gegen das Tierschutzgesetz freizusprechen. Einen Freispruch gab es auch punkto Sachbeschädigung: Weder sei abschliessend geklärt, wie genau der Aktivist in die Mastbetriebe hineingelangte, noch ob tatsächlich er für die Beschädigungen an den Aussengehegen verantwortlich sei, so Sanchez. Einzig wegen Hausfriedensbruch wurde Sennhauser zu einer bedingten Geldstrafe von 12 Tagessätzen à 50 Franken verurteilt.

Die drei Privatkläger betonten derweil, dass die Behörden ihnen nichts zur Last gelegt hätten. «Ich habe Verständnis für die Einstellung, dass kein Tier auf dem Teller landen und sich alle Welt vegan ernähren sollte», sagte einer der Hühnerfarmer. Gleichwohl vermisse er den gegenseitigen Respekt. «Wir werden als schlechte Tierhalter dargestellt, obschon der Veterinärdienst keine Missstände in unseren Mastbetrieben festgestellt hat. Wir schauen gut zu unseren Tieren.»

My 20 Minuten Als Mitglied wirst du Teil der 20-Minuten-Community und profitierst täglich von tollen Benefits und exklusiven Wettbewerben!