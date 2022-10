Zwei Anwohner haben ihren Einspruch gegen die temporären Wohncontainer für Geflüchtete in Meggen bis vors Kantonsgericht gezogen – und Recht bekommen! Die Gemeinde musste die Bauarbeiten stoppen. Doch aufgeben will sie ihren Plan nicht und geht vors Bundesgericht.

Eklat in Meggen LU :

Eklat in Meggen LU : Gericht stoppt Container-Bau für Geflüchtete – wegen zwei Anwohnern

1 / 5 Im Gebiet Gottlieben in Meggen sollte die temporäre Wohncontainersiedlung gebaut werden. Google Maps Im September hatten die Bauarbeiten für die Containersiedlung begonnen. Gemeinde Meggen Das Vorhaben ist nun vom Luzerner Kantonsgericht gestoppt worden. Google Street View

Darum gehts Die Gemeinde Meggen erstellt im Gebiet Gottlieben eine temporäre Wohncontainersiedlung für rund 100 Geflüchtete aus der Ukraine.

Nun hat das Luzerner Kantonsgericht einen Baustopp verfügt.

Für den Gemeinderat ist dieser Baustopp völlig unverständlich.

Die Gemeinde Meggen will den Fall nun ans Bundesgericht weiterziehen.

«Für den Gemeinderat Meggen ist diese Baustopp-Verfügung völlig unverständlich und ich bin brüskiert», sagt Gemeindepräsident Urs Brücker auf Anfrage. Zur Vorgeschichte: Der Kanton Luzern hatte die Gemeinden aufgefordert, eine bestimmte Anzahl von Geflüchteten aus der Ukraine nach einem Verteilerschlüssel aufzunehmen. Damals hiess es noch, dass Gemeinden, die nicht in der Lage seien, die geforderte Anzahl an Plätzen zur Verfügung zu stellen, ab September eine Ersatzabgabe an den Kanton bezahlen müssten. Diese Abgaben müssen momentan nicht bezahlt werden, weil der Kanton den Zeitpunkt dafür verschoben hat.

Weil es in Meggen an freien Wohnungen mangelt, hatte der Gemeinderat entschieden, eine temporäre Wohncontainersiedlung im Gebiet Gottlieben zu bauen. Das betroffene Grundstück gehört der Gemeinde. Bereits zu diesem Zeitpunkt hatte es Kritik und hitzige Diskussionen zur Containersiedlung gegeben. Dennoch bewilligte der Gemeinderat die geplante Unterkunft für rund hundert schutzsuchende Frauen und Kinder aus der Ukraine im September und wies sämtliche Einsprachen ab. Ausserdem entzog er allfälligen Verwaltungsgerichtsbeschwerden die aufschiebende Wirkung. Gegen diesen Entscheid erhoben zwei Anwohner Beschwerde beim Kantonsgericht, was nun zum Baustopp führte.

Laut Gericht ist Situation angespannt, es gibt aber genügend Plätze

Das Gericht begründet seinen Entscheid damit, dass die momentane Unterbringungslage auf kantonaler Ebene zwar angespannt sei, aber aktuell genügend Plätze für Geflüchtete vorhanden seien. Auch stehen bis Ende des Jahres in verschiedenen Gemeinden weitere Unterbringungsplätze zur Verfügung. Das Gericht schreibt: «Zu beachten ist zudem der Einfluss der in Meggen geplanten Unterbringungsplätze auf die Gesamtsituation der Unterbringung im Kanton Luzern. Das Zuwarten mit dem Bau bis zur Erledigung des Gerichtsverfahrens beeinträchtigt, soweit dies zum heutigen Zeitpunkt beurteilt werden kann, die Interessen der im Kanton Luzern anwesenden Schutzsuchenden nicht in unangemessener Weise.»

Auch aus finanzieller Sicht verneint das Gericht die Dringlichkeit für den vorzeitigen Baustart. Dies, weil der Kanton momentan auf die Ersatzabgaben für fehlende Plätze verzichtet. Damit trete das Argument, das von Meggen vorgebracht wurde, in den Hintergrund. Gemeindepräsident Brücker kann das nicht verstehen: «In der Begründung des Urteils steht, dass die Notlage nicht vorhanden sei, obwohl die Anzahl von geflüchteten Menschen nicht berechenbar ist. Ausserdem ist seit Monaten ein Krisenstab an der Arbeit, der nur in Notlagen eingesetzt wird.» Der Zwischenentscheid des Kantonsgerichts ist nicht rechtskräftig.

Urs Brücker, Gemeindepräsident von Meggen. Kanton Luzern

Brücker: «Für den Gemeinderat steht nach wie vor Solidarität an erster Stelle und wir setzen alles daran, schutzsuchenden Frauen und Kindern eine menschenwürdige Unterkunft anzubieten.» Laut Brücker wird die Gemeinde nun eine Beschwerde beim Bundesgericht gegen diese Verfügung einreichen. «Wir gehen davon aus, dass es nicht lange dauern wird, bis ein Entscheid gefällt wird. Dies ist unsere Chance, am schnellsten ans Ziel zu gelangen», sagt Brücker weiter. Danach würde der Gemeinderat die Lage wieder von Neuem beurteilen.