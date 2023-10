Gericht stoppt Fällanden ZH beim Kauf von Asyl-Wohncontainern

Gemeinderat will Urteil eventuell weiterziehen

Das Gericht schreibt in einer Medienmitteilung, dass die Gemeinde Fällanden verschiedene Möglichkeiten habe, Unterbringungsplätze zu schaffen. So etwa in Zivilschutzanlagen, Pfadihütten oder im Gemeindezentrum, in der alten Zwicky-Fabrik, bei Privatpersonen in Mietwohnungen oder gemeindeeigenen Wohnungen. Der Gemeinderat müsse seinen Entscheid den Stimmberechtigten begründen, so wäre die erforderliche Güterabwägung demokratisch abgestützt.