ETH-Forschung: Keine Kopf-Implantate bei Zebrafinken – Tierschützer intervenieren erfolgreich

An über 100 von total 136 Tieren waren Kopfimplantate vorgesehen: Via Kabel am Gehirn sollten täglich bis zu neun Stunden lang Experimente durchgeführt werden. Zudem waren operative Eingriffe geplant, die geselligen Tiere sollten zwischen den Experimenten tagelang einzeln in kleinen Boxen gehalten werden. Am Schluss der 33- bis 75-tägigen Experimente hätten die Tiere eingeschläfert werden sollen.