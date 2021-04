Fall Floyd : Gericht verkündet in zwei Monaten Strafmass gegen Ex-Polizisten

Derek Chauvin wurde diese Woche wegen des Todes an George Floyd schuldig gesprochen worden. Ihm drohen bis zu 40 Jahre Haft. Wie viele es sein werden, wird später bekannt gegeben.

Nach dem Schuldspruch im Prozess wegen des Todes des Afroamerikaners George Floyd soll das Strafmass gegen den aus dem Polizeidienst entlassenen Derek Chauvin am 16. Juni verkündet werden. Das teilte das zuständige Gericht in Minneapolis am Freitag (Ortszeit) mit. Chauvin war am Dienstag von einer Geschworenen-Jury in allen Anklagepunkten, darunter Mord zweiten Grades, schuldig gesprochen worden, ihm droht eine langjährige Gefängnisstrafe.