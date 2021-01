Tot in der Wohnung : Gericht verkürzt U-Haft für Verdächtigten in Tötungsdelikt

In Lengnau BE wurde im November ein toter Mann aufgefunden. Der Verdächtige wurde von der Polizei mit Schüssen gestellt und sitzt seither in Untersuchungshaft.

Augenzeugen sahen, wie der Verdächtige in Biel verhaftet wurde. Video: Simon Ulrich

Darum gehts Im November stiessen Polizisten auf eine Leiche in einer Lengnauer Wohnung.

Die Polizei geht von einem Tötungsdelikt aus.

Im Zusammenhang mit der Tat wurde ein Mann verhaftet.

Dieser wehrte sich gegen eine Verlängerung seiner U-Haft.

Die Festnahme des Verdächtigen im Tötungsdelikt von Lengnau BE sorgte schweizweit für Schlagzeilen. Wenige Stunden, nachdem die Polizei auf die Leiche gestossen war, konnte der mutmassliche Täter in Biel aufgespürt werden. Mittels Schussabgabe auf offener Strasse wurde er überwältigt. Der Verdächtige, der mit einem Messer bewaffnet war, überlebte und sitzt seither in Untersuchungshaft. Ihm wird vorgeworfen, einen 38-Jährigen in Lengnau fahrlässig oder vorsätzlich getötet zu haben. Wie die «Berner Zeitung» berichtet, wurde die Untersuchungshaft des Verdächtigen am 4. Dezember um fünf Monate verlängert. Dagegen legte der Mann Beschwerde ein – mit Erfolg.

Der Verdächtige hatte seine sofortige Haftentlassung gefordert. Das Obergericht verkürzte daraufhin die verordnete Untersuchungshaft von fünf auf zwei Monate. Als Grund nannte das Gericht die Tatsache, dass es sich um keinen besonders komplexen Fall handle. Es hält jedoch auch fest, dass die U-Haft auf Antrag weiter verlängert werden könnte. Das Gericht befürchtet, dass der Mann bei einer Haftentlassung Personen beeinflussen oder Beweise vertuschen lassen könnte.

Erste Details bekannt

Dem Beschluss des Obergerichts sind erste Details des Falles zu entnehmen: So wollte das Opfer den Tatverdächtigen Im November in dessen Wohnung in Lengnau abholen. Um Drogen zu vermischen, soll der mutmassliche Täter ein Messer in der Hand gehalten haben. Daraufhin kam es laut den Behörden zu einer Auseinandersetzung, bei der der 38-jährige Mann ums Leben kam. Der Verdächtigte spricht von einem Unfall.

