Der Beschuldigte hat eine hebephile Störung und steht auf Mädchen in der Pubertät.

Ein ehemaliger Lehrer hatte mit einer Schülerin Geschlechtsverkehr, eine andere betatschte er am Po.

Die Staatsanwaltschaft hat einen ehemaligen Lehrer vor dem Bezirksgericht Brugg wegen mehrfacher sexueller Handlungen mit Minderjährigen und mehrfacher Pornografie angeklagt. Der 44-Jährige hatte mit einer Schülerin Geschlechtsverkehr, die 15,5 Jahre alt war. Der Beschuldigte traf zudem eine minderjährige Schülerin im Wald, küsste sie und fasste ihr an den Po. Die Schule entliess ihn zwar fristlos, später war er aber laut der Aargauer Zeitung (Bezahlartikel) an zwei weiteren Schulen in den Kantonen Aargau und Zürich tätig.