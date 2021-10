Kriminalgericht Luzern – Gericht verurteilt mehrfachen Raser zu 30 Monaten Freiheitsstrafe

In fünf Fällen fuhr er so schnell, dass der Rasertatbestand erfüllt ist.

Ein 23-jähriger Mann ist vom Luzerner Kriminalgericht verurteilt worden, weil dieser mehrfach gegen das Strassenverkehrsgesetz verstossen hatte. So war der Mann in den Jahren 2018 und 2019 in den Kantonen Luzern, Bern, Aargau und Solothurn in verschiedenen Fällen mit dem Auto zu schnell unterwegs. Dabei hatte der Autofahrer innerorts, ausserorts und auch auf Autobahnen Höchstgeschwindigkeiten missachtet.

Der Mann hatte «gleich fünf Mal gegen die sogenannte Rasernorm als schwerste Tat verstossen», heisst es im Urteil. Damit sei er «durch vorsätzliche Verletzung elementarer Verkehrsregeln das hohe Risiko eines Unfalls mit Schwerverletzten oder Todesopfern eingegangen.» So hatte der 23-Jährige etwa in Rothrist AG gleich zwei Raserfahrten gemacht: In einem Fall überholte er in einer Nacht im September 2019 ausserorts mit 150 km/h zwei Autos. Erlaubt ist an dieser Stelle jedoch nur Tempo 80.