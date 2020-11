Toter Bub in Bülach : Gericht verurteilt Mutter von Paolo (4) wegen fahrlässiger Tötung

Das Bezirksgericht Bülach ZH hat eine 31-jähriger Kamerunerin der fahrlässigen Tötung ihres vierjährigen Sohnes schuldig gesprochen. Aufgrund ihrer psychischen Erkrankung muss sie aber nicht ins Gefängnis.

An Herzversagen gestorben

Der Beschuldigten wurde vorgeworfen, ihren Sohn an einem Wochenende im Januar 2019 in ihrer Wohnung in Bülach so schwer misshandelt zu haben, dass er an den Folgen seiner Verletzungen starb.