Bei einer Fahndung im Mai 2016 schoss sie einen Einbrecher an (Symbolbild).

Das Bezirksgericht Andelfingen verurteilte eine Kantonspolizistin wegen fahrlässiger schwerer Körperverletzung. Total muss sie eine Geldstrafe von 24’000 Franken in 300 Tagessätzen à 80 Franken bezahlen. Dies jedoch bedingt, mit einer Probezeit von zwei Jahren. Vom Vorwurf der versuchten vorsätzlichen Tötung wurde die Polizistin freigesprochen. Dies berichtet der «Landbote».

Die Tat ereignete sich im Frühling 2016. Die Kantonspolizistin, erst drei Jahre zuvor vereidigt, schoss bei einer abendlichen Fahndung in Ossingen ZH auf einen Einbrecher und verletzte ihn schwer. Der Mann begab sich ins Spital, wo er später verhaftet wurde.

Nicht in Notwehr gehandelt

Nach ihren eigenen Angaben hielt die Polizistin das Auto, in dem sie den Mann erkannt hatte, im Vorbeifahren an und rief: «Halt, Polizei, oder ich schiesse.» Durch das heruntergelassene Fenster schoss sie auf den Fahrer, der am Unterarm getroffen wurde, aber dennoch losfuhr. Die Polizistin gab daraufhin zwei weitere Schüsse auf das davonfahrende Auto ab, wovon einer das Fahrzeug traf.