Gericht weist Beschwerde gegen Testpflicht für ungeimpftes Personal ab

Der Kanton Tessin erliess am 8. September 2021 einen Beschluss einer regelmässigen Testpflicht für ungeimpftes Personal in Gesundheits- und Sozialeinrichtungen. Davon betroffen war Pflegepersonal , das über kein gültiges Covid-Zertifikat verfügte und in direktem Kontakt zu Patienten stand. Das Tessiner Verwaltungsgericht hat die Beschwerde an das Bundesgericht überwiesen.