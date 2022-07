Grossbritannien: Archie (12) darf vorerst weiterleben – UN-Erlass gibt Eltern frische Hoffnung

Die Mutter und der Vater des Zwölfjährigen, Hollie Dance und Paul Battersbee, hatten den UN-Ausschuss für die Rechte von Menschen mit Behinderungen (UNRPD) gebeten, die Ärzte daran zu hindern, die lebenserhaltenden Massnahmen zu beenden, wie die « Daily Mail » berichtet. Das Ehepaar unterlag in Gerichtsverfahren vor dem High Court und dem Berufungsgericht in London, wo sie gefordert hatten, dass die Ärzte die Behandlung von Archie fortsetzen.

Am Donnerstag hatte der Oberste Gerichtshof den Eltern noch verweigert, Berufung gegen das Abschalten der lebenserhaltenden Maschinen einzulegen. Seitdem hatten sie Gespräche mit den Verantwortlichen des Royal London Hospital in Whitechapel geführt, wo Archie behandelt wird. Damit wollen sie erreichen, dass die lebenserhaltenden Massnahmen fortgesetzt werden, während sie bei der UNRPD Berufung einlegen.

UNO interveniert

«Wir haben immer nur um mehr Zeit gebeten»

«Worte können nicht beschreiben, wie erschüttert wir sind», sagte Hollie Dance am Freitag. Der Druck, der von Anfang an auf sie ausgeübt worden sei, Archies Leben «im Eiltempo» zu beenden, sei «beschämend» gewesen. «Wir haben immer nur um mehr Zeit gebeten. Die Dringlichkeit seitens des Spitals und der Gerichte ist unerklärlich», so Dance. Sie bezweifle, dass es «irgendetwas Würdevolles» daran gebe, Archies Tod zu planen.



Archies Mutter besteht weiterhin darauf, dass ihr Sohn auch ohne ein Beatmungsgerät atmen könne. Auf einem am Dienstag veröffentlichten Video ist ein Monitor in einer Notaufnahme zu sehen, der Archies Atemfrequenz anzeigt, die von einem Beatmungsgerät eingestellt wird. «Ein Bub, der meine Hand drücken kann, kann nicht hirntot sein», sagt sie. Die behandelnden Ärzte im Londoner Spital betonen jedoch, dass Archie hirntot sei und nicht mehr werde aufwachen können.