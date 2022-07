Seit April im Koma: Gericht will Archie (12) sterben lassen – Mutter kämpft mit Video dagegen an

Ein Video, das am Dienstag veröffentlicht wurde, soll Archies Gehirnaktivität zeigen.

Die Mutter von Archie Battersbee hat am Dienstag ein Video veröffentlicht, das ihrer Meinung nach «neue» Beweise dafür liefert, dass der 12-Jährige noch immer selbstständig atmen kann. Dies berichtet die britische « Daily Mail ». Das Video wurde veröffentlicht, nachdem die Richter des Berufungsgerichts entschieden haben, dass die lebenserhaltenden Massnahmen eingestellt und der Bub von seinem Beatmungsgerät getrennt werden soll.

Archie wird nicht mehr aufwachen, betonen die Ärzte

Archies Mutter, Hollie Dance , bestehe jedoch weiterhin darauf, dass ihr Sohn auch ohne ein Beatmungsgerät atmen könne. Auf dem veröffentlichten Video ist ein Monitor in einer Notaufnahme zu sehen, der Archies Atemfrequenz anzeigt, die von einem Beatmungsgerät eingestellt wird. «Ein Bub, der meine Hand drücken kann, kann nicht hirntot sein», sagt sie. Die behandelnden Ärzte im Londoner Spital betonen jedoch, dass Archie hirntot sei und nicht mehr werde aufwachen können.

Seine Familie wacht an seinem Bett.

Vater erlitt «Herzinfarkt» auf dem Weg ins Gericht

Nach dem Entscheid des Berufungsgerichts hat die Familie gemäss «Daily Mail» als letzten Ausweg noch bis zum Mittwoch Zeit, um sich an den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte zu wenden. Erst vor wenigen Tagen soll Archies Vater auf dem Weg ins Gericht einen «Herzinfarkt» erlitten haben, befinde sich jedoch am Dienstag in einem stabilen Zustand.