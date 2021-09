Kein zusätzliches Schmerzensgeld : Germanwings-Hinterbliebene scheitern mit Schadenersatzklage

Nach dem Germanwings-Absturz mit 150 Toten sehen viele Hinterbliebene die Lufthansa in der Pflicht, mehr Entschädigung zu zahlen als bisher. Die Hoffnungen, die auf dem Schadenersatzprozess lagen, sind nun jedoch enttäuscht worden.

Eine Schleife mit der Flugnummer 4U9525 und dem Datum des Absturzes am 24. März 2015 steht auf einer Gedenkstätte.

In einem Berufungsverfahren um zusätzliches Schmerzensgeld sind die Hinterbliebenen des Germanwings-Absturzes vor mehr als sechs Jahren abermals leer ausgegangen. Das Oberlandesgericht (OLG) Hamm wies am Dienstag die Berufungsklage von drei Klägern zurück, die von der Konzern-Mutter Lufthansa für sich und weitere Angehörige zusätzliches Schmerzensgeld in Höhe von je 30’000 Euro gefordert hatten. Das OLG bestätigte damit das Urteil des Landgerichts Essen, das die Schadenersatzansprüche der Angehörigen im Sommer 2020 abgewiesen hatte.