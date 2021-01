Italien : Geröll-Lawine verschüttet Hotel in Bozen

Im Südtirol hat ein Steinschlag Teile eines Hotels unter sich begraben. Es befanden sich keine Gäste im Haus.

Die Unterkunft in der Stadt Bozen sei geschlossen gewesen und habe keine Gäste beherbergt, als die Steine in das Haus einschlugen.

Am Dienstagnachmittag kam es zu einem grossen Steinschlag in St. Magdalena/Bozen. Dabei wurde das bekannte Hotel Eberle zum grössten Teil verschüttet. Die Unterkunft sei geschlossen gewesen und habe keine Gäste beherbergt, als die Steine am Dienstag in das Haus einschlugen, teilte die Polizei mit. Beim Steinschlag wurden nach ersten Informationen keine Personen verletzt, schreibt das Portal «unsertirol24»