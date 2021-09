Bereits am Freitag? : Gerüchte über Rücktritt von Ueli Maurer machen in Bern die Runde

Erneut werden Gerüchte über einen möglichen Rücktritt des Finanzministers laut. Sein Pressesprecher schweigt.

Maurer geriet zuletzt in die Kritik, als ein Foto von ihm in einem «Freiheitstrychler»-Shirt auftauchte.

In Bern häufen sich die Gerüchte, dass Maurer am Freitag seinen Rücktritt bekannt gibt.

Tritt Bundesrat Ueli Maurer am Freitag zurück? Derzeit verbreite sich dieses Gerücht in Bundesbern, schreiben die Zeitung der CH-Media am Donnerstag. Gegenüber den Zeitungen sagte ein Nationalrat, dass es klare Anzeichen dafür gebe. Peter Minder, Mediensprecher des Finanzministers, wollte sich nicht zum Gerücht äussern.

Spekulation über Nachfolge

Maurer geriet zuletzt in die Kritik, als ein Foto von ihm in einem «Freiheitstrychler»-Shirt auftauchte. Die «Freiheitstrychler» sind an vielen Corona-Demos in der Schweiz anzutreffen. Während Maurer von Massnahmengegnern und -gegnerinnen gefeiert wurde, forderte die Gegenseite seinen Rücktritt.