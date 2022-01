Serbische Medien melden : Gerüchte um gefälschten PCR-Test – droht Novak Djokovic eine Anzeige?

Die negativen Schlagzeilen um Tennis-Superstar Novak Djokovic reissen nicht ab. In seiner Heimat Serbien melden Medien, dass er in Australien einen gefälschten PCR-Test vorgelegt haben soll.

Serbischer Wissenschaftler hegt Zweifel an PCR-Test

Djokovic selber weilte nach seiner Ausweisung aus Australien zuletzt in seiner Heimat und machte eine Pilgerreise durch den Balkan. Dabei wurde er für seine Verdienste gefeiert und in der montenegrinischen Kleinstadt Budva sogar zum Ehrenbürger ernannt.

French-Open-Teilnahme von Djokovic weiter offen

Die Rückkehr auf den Tennisplatz scheint der Serbe Mitte Februar in Dubai anzustreben. Gemäss den Veranstaltern des ATP-250-Turniers fungiert Djokovic auf der Teilnahmeliste des Turnieres in den Vereinigten Arabischen Emiraten, das vom 14. bis 26. Februar stattfindet.

Ob der 34-Jährige dann aber auch beim French Open in Paris an den Start gehen kann, ist noch unklar. Zurzeit wäre er wegen seines positiven Corona-Tests vom 16. Dezember als Genesener zwar teilnahmeberechtigt, allerdings soll die französische Regierung gemäss «l’Équipe» planen, die Gültigkeit des Genesenenzertifikats auf vier Monate zu verkürzen, was eine Teilnahme des Serben in Roland Garros verunmöglichen würde. Stellt sich tatsächlich heraus, dass der PCR-Test von Djokovic gefälscht war, wäre der Genesenstatus von Djokovic sowieso nicht mehr gültig.