7:3-Finalsieg über Anderson : Gerwyn Price ist erstmals Darts-Weltmeister

Michael van Gerwen ist als Nummer eins abgelöst, der Siegeszug von Routinier Gary Anderson beendet: Gerwyn Price hat ein hervorragendes Jahr mit dem WM-Titel gekrönt.

Nach elf verpassten Chancen ging der nervöse Gerwyn Price ganz nah an den 25 Kilogramm schweren WM-Pokal heran – dann nutzte er die zwölfte Chance zum grösstmöglichen Triumph. Der frühere Rugby-Rüpel aus Wales hat seinen Sportartenwechsel am Sonntagabend in London gekrönt und ist Darts-Weltmeister. Der 35 Jahre alte Waliser gewann am späten Sonntagabend das Finale in London gegen Gary Anderson aus Schottland mit 7:3 und eroberte damit auch ein Preisgeld von 500’000 Pfund (rund 603’000 Franken). «Ich habe noch nie so einen grossen Druck in meinem Leben verspürt», sagte der Sieger erleichtert.