Einkommensunterschiede: Gesamteinkommen von Frauen liegt 43 Prozent tiefer als das von Männern

Der Bund hat Statistiken zum Gender Overall Earnings Gap (GOEG) veröffentlicht. In diesen fliessen auch die Erwerbsquote und die monatlichen Arbeitsstunden ein.

In beiden Statistiken schneiden Frauen deutlich schlechter ab als Männer.

Der Bund will die Zahlen in Zukunft regelmässig erheben, berechnen und veröffentlichen.

Erstmals veröffentlicht der Bund am Mittwoch Daten zum Gender Overall Earnings Gap, also dem Gesamtverdienstunterschied nach Geschlecht. Die Daten sollen «eine differenzierte Darstellung geschlechtsspezifischer Einkommensunterschiede zwischen Frauen und Männern» ermöglichen.

Schweiz schneidet im europäischen Vergleich schlecht ab

Die Schweiz weise im europäischen Vergleich relativ grosse Einkommensunterschiede auf, informiert der Bundesrat. So lag der Gender Overall Earnings Gap im Jahr 2018 für die Schweiz bei 43,2 Prozent. Das bedeutet, dass das Einkommen von Frauen, bezogen auf alle im Erwerbsalter von 15 bis 64 Jahren geleisteten Arbeitsstunden, um 43,2 Prozent niedriger ist als das der Männer.

Zu dem vergleichsweise hohen Wert trägt gemäss Bund insbesondere der hohe Anteil an teilzeiterwerbstätigen Frauen in der Schweiz bei. Neben der monatlichen Arbeitszeit fliessen die Erwerbsquote und die Brutto-Erwerbseinkommen in die Berechnung mit ein.

Auch bei den Pensionen schneiden Frauen schlechter ab

Auch bei den Pensionen gibt es grosse geschlechterspezifische Unterschiede: So liegt die jährliche Gesamtrente aus allen Säulen der Altersvorsorge der Frauen bei 35’840 Franken, die jährliche Rente der Männer bei 54’764 Franken – ein Unterschied von fast 19’000 Franken. Aus der zweiten Säule beziehen nur knapp 50 Prozent der Frauen eine Rente, bei den Männern sind es etwas mehr als 70 Prozent. Und: Wenn sie Renten aus der zweiten Säule beziehen, sind diese im Schnitt rund 47 Prozent tiefer als jene der Männer.

Am stärksten tritt der Gender Pension Gap bei verheirateten Paaren auf. Das erkläre sich dadurch, «dass Ehepaare in der Regel eine ökonomische Einheit bilden und ihre Einkommen zusammenlegen». Bei ledigen Personen gibt es in Bezug auf die Renten hingegen keinen Unterschied.

Der Bund will die Zahlen in Zukunft regelmässig als Zeitreihendaten erheben, berechnen und veröffentlichen.