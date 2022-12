Basel: Gesamtes Tramnetz wegen Blitzeis vorübergehend ausser Betrieb

Einzelne Linien konnten den Betrieb am frühen Morgen mit Einschränkungen wieder aufnehmen. So verkehrten ab sechs Uhr die Linien 15 und 16 bis zur Heiliggeistkirche, die Linie 3 musste ab Bankverein via Theater/Morgartenring umgeleitet werden und die Linie 8 verkehrte nur bis Kleinhüningen. Die Linien 1, 6, und 14 konnten den Betrieb «situativ» wieder aufnehmen, wie es in einer Mitteilung von sechs Uhr morgens hiess.