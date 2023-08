Geschäft: Krematorien sieben Zahngold raus – Angehörige wissen nichts

Gewisse Krematorien filtern Zahngold von verstorbenen Menschen aus der Asche : Moralisch vertretbar oder Alltag in Bestattungszentren? Wie Recherchen des Konsumentenmagazins «saldo» zeigen, werden die Edelmetalle von Krematorien teilweise für viel Geld verkauft.

Manchmal auch ohne Einwilligung

Doch nicht immer wird dabei die Zustimmung der Angehörigen eingeholt. In Bern und Solothurn werde beispielsweise ohne die Einwilligung von Familienangehörigen gehandelt. Auf Anfrage schreibt etwa das Krematorium Bern, dass die Entnahme von Edelmetallen in den Allgemeinen Geschäftsbedingungen festgelegt sei. «Wollen Angehörige das Edelmetall zurück haben, müssen sie es ausdrücklich verlangen – und sogar noch extra dafür zahlen», schreibt das Magazin. Lediglich in Zürich, Basel und St. Gallen wird ausschliesslich mit Zustimmung gefiltert.