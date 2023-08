Am Mittwoch musste sich der Zürcher vor dem Bezirksgericht Zürich verantworten.

Der Geschäftsführer des städtischen Alterszentrums Frohmatt in Wädenswil und der Familienausgleichskasse klaute über Jahre mehrere Millionen Franken.

Der ehemalige Chef des städtischen Alterszentrums Frohmatt in Wädenswil, der im Nebenamt bei einer Familienausgleichskasse tätig war, führte ein Luxusleben. Leisten konnte er sich dies jedoch nicht.

Um den ausschweifenden Lebensstil – Designerklamotten, teure Weine, Mietwohnung in Barcelona, sexuelle Dienstleistungen – dennoch finanzieren zu können, zweigte er seinen Arbeitgebern mehr als zwei Millionen Franken ab. Das geht aus der Anklageschrift der Zürcher Staatsanwaltschaft hervor.

Er blieb zwölf Jahre unbemerkt

Das Spiel spielte der heute 60-jährige Zürcher während zwölf Jahren, ohne dabei aufzufliegen. Mit Bankkarten der Familienausgleichskasse bezog er jährlich Tausende Franken von Bargeld an den Bancomaten. Zudem liess er sich grosse Summen auf seine persönlichen Konti überweisen.

Etwas weniger Geld stahl er der Stadt Wädenswil: Laut Anklageschrift erleichterte der 60-Jährige das Altersheim Frohmatt um rund 200’000 Franken. Dies tat er, indem er bei einer Winterthurer Firma Rechnungen an ihn in der Funktion als Geschäftsführer des Alterszentrums Frohmatt ausstellen liess. Um damit durchzukommen, habe er nur die Seite mit dem totalen Rechnungsbetrag behalten und die restlichen Seiten vernichtet.

Wie die « Zürichsee-Zeitung » schreibt, sei es nach all der Zeit die Bank des 60-Jährigen gewesen, welche misstrauisch wurde. Dies, da auf dem Konto des Zürchers viel mehr Geld landete, als ihm von seinem Arbeitgeber zugestanden wäre. So kam es, dass der Mann im Namen der Ausgleichskasse kurzerhand die Lohnausweise von sich und seinem Lebenspartner fälschte, um ein höheres Einkommen zu suggerieren.

Schulden in Millionenhöhe

Am Mittwoch musste sich der 60-Jährige, der wegen mehrfacher Veruntreuung, Urkundenfälschung und untreuer Geschäftsbesorgung mit Bereicherungsabsicht angeklagt worden war, vor dem Bezirksgericht Zürich verantworten. Der Zürcher, der heute als Nachtportier arbeitet und selbstständig einen Wäscheservice betreibt, erschien in einem blauen Poloshirt und in Jeans. Die Fragen des Richters beantwortete er klar und ohne Ausschweifen.