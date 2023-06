Deutsche Presse kritisiert Team um Joshua Kimmich und Co.

Deutschlands Nationalteam erleidet ein Jahr vor der Heim-EM einen erneuten Rückschlag. Nach dem 2:3 im 1000sten Jubiläums-Länderspiel der Verbandsgeschichte gegen Belgien Ende März gab es nun ein 3:3 im Freundschaftsspiel gegen die Ukraine. Ein Sommermärchen, wie es sich viele Fans in Deutschland wünschen, ist damit in weiter Ferne.

Zwar legte Bundestrainer Hansi Flick mit der Nationalmannschaft mit acht Siegen nacheinander einen Rekordstart als Bundestrainer hin. In den weiteren 14 Partien gelangen dem 58-Jährigen dagegen nur noch vier Erfolge. Das 3:3 gegen die Ukraine am Montag in Bremen war die zehnte sieglose Partie. An diesem Freitag tritt die DFB-Auswahl in Warschau gegen Gastgeber Polen an. Dann ist die nächste Chance auf einen Sieg.