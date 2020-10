Die Verwirrung dürfte auf eine Anfrage aus der Bevölkerung zurückzuführen sein, teilte die Gemeinde Ingenbohl am Mittwoch mit. So habe eine Person bei der Gemeindeverwaltung den Anspruch gestellt, frei zwischen den Bezeichnungen «6440 Brunnen» und «6440 Ingenbohl» auswählen zu können. Denn Ingenbohl selbst verfügt über gar keine Postleitzahl. Wer einen Brief nach Ingenbohl schicken will, muss diesen mit der Bezeichnung «6440 Brunnen» versehen – da Ingenbohl keine eigene Postleitzahl hat. Das ist einigen Ingenbohlern schon lange ein Dorn im Auge: Sie möchten am liebsten, dass sie auswählen können zwischen den beiden Bezeichnungen.